استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين وسط تواصل هجمات إسرائيل على غزة في اليوم الـ41 للحرب

قصف على غزة- د ب أ

أعلنت مصادر فلسطينية استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين في ظل تواصل الهجمات الإسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة في اليوم الـ41 للحرب.

وواصلت القوات الإسرائيلية اقتحامها بالدبابات مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، بعد إعادة تمركزها في محيطه لبعض الوقت مساء أمس.

وقال مسئولون طبيون فلسطينيون إن القوات الإسرائيلية تسيطر على عدة أقسام من مجمع الشفاء، وإنها تنفذ حملة تفتيش واعتقالات.

وشنت طائرات حربية إسرائيلية هجمات مكثفة بأحزمة نارية في منطقة السرايا وأحياء الصبرة والزيتون بمدينة غزة، تزامنا مع قصف مدفعي على شمال وشرق المدينة.

وتحدثت مصادر محلية عن تسعة قتلى وعدد من المصابين في غارة إسرائيلية على محطة وقود بشارع صلاح الدين، جنوبي غزة، فيما استشهد 13 آخرون جراء قصف منزل في منطقة الصفطاوي بشمال المدينة.

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة ارتفاع حصيلة الشهداء الفلسطينيين إلى 11500 بينهم 4710 أطفال و3003 امرأة، إضافة إلى إصابة أكثر من 29 ألفا بجروح أكثر من 70% منهم من الأطفال والنساء.

وبحسب المكتب الإعلامي الحكومي فإن عدد المفقودين بلغ 3640 منهم 1770 طفلا مازالوا تحت الأنقاض المباني المدمرة ويتعذر انتشال جثامينهم.