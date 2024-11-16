طهران تنفي لقاء إيلون ماسك بممثل إيران في الأمم المتحدة

نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، لقاء مندوب ايران لدى الأمم المتحدة مع مستشار الرئيس الأمريكي الجديد إيلون ماسك.

وأبدى في تصريح نقلته وكالة «تسنيم» للأنباء، استغرابه من «الادعاء الذي أثير في بعض وسائل الإعلام الأمريكية حول لقاء ماسك مع الممثل الدائم للجمهورية الإسلامية الإيرانية في نيويورك».

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز»، أن رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، الذي لعب دورا فعالا في فوز ترامب، التقى مندوب إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني، في اجتماع سري بنيويورك لمناقشة سبل نزع فتيل التوترات بين البلدين.

وأضافت الصحيفة، نقلا عن مصدرين إيرانيين لم تذكر أسمائهما: «التقى المستشار المقرب للرئيس المنتخب دونالد ترامب إيلون ماسك، مع مندوب إيران في الأمم المتحدة يوم الاثنين، في نيويورك لإجراء محادثة حول الحد من التوترات بين إيران والولايات المتحدة».

وبحسب مصادر الصحيفة أيضا فإن «اللقاء جرى في مكان سري واستمر لأكثر من ساعة، وقد قيمت النتائج بأنها إيجابية».