 البرلمان الصومالي يصادق على مشروع قانون تشكيل لجنة الانتخابات والحدود - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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البرلمان الصومالي يصادق على مشروع قانون تشكيل لجنة الانتخابات والحدود

أ ش أ
نشر في: السبت 16 نوفمبر 2024 - 4:10 م | آخر تحديث: السبت 16 نوفمبر 2024 - 4:10 م

صادق نواب مجلسي البرلمان الفيدرالي الصومالي، اليوم السبت، في جلسة مشتركة، على مشروع قانون تشكيل لجنة الانتخابات والحدود.


في سياق آخر، ألقت أجهزة الأمن والمخابرات الوطنية الصومالية القبض على عنصرين من مليشيات "الشباب" (الخوارج) الإرهابية يعملان في المجال الصحي لدى المليشيات الإرهابية، فالعنصر الأول مسؤول عن المرضى الذين يتم إيصالهم إلى المستشفيات في العاصمة مقديشيو، أما العنصر الثاني فهو الطبيب المسئول عن علاج مرضى (الخوارج) في مدينة جيلب.

وأكدت أجهزة الأمن والمخابرات الوطنية الصومالية التزامها بالعمل على القضاء على فلول مليشيات (الخوارج) وكل من يعمل معها.

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