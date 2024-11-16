تقارير: جوارديولا يقترب من التمديد لمانشستر سيتي لمدة عام

أوضحت تقارير صحفية، مساء اليوم السبت، عن أن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، قد يمدد تعاقده إلى عام إضافي.

وأشارت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، إلى أن بيب جوارديولا قد يبقى في مانشستر سيتي حتى يونيو 2026، وذلك بسبب أن الفريق الإنجليزي سيجددون عقده بعد استبعاده من تدريب منتخب إنجلترا.

وأضافت الصحفية أن سرعة الاتحاد الإنجليزي في الاستقرار على توماس توخيل مديرًا فنيًا للمنتخب، أعادت تنشيط إمكانية تمديد جوارديولا لموسم إضافي.

وأتمت في النهاية، هذا السيناريو كاد أن يتغير في الأسابيع الأخيرة، إلا أنه الآن لا يمكن استبعاد خيار تمديد عقد جوارديولا حتى 2026 على رأس مانشستر سيتي.