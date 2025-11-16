 وزير خارجية إيران: لم نعد نخصب اليورانيوم في أي موقع في البلاد - بوابة الشروق
الأحد 16 نوفمبر 2025 3:20 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

كمشجع زملكاوي.. برأيك في الأنسب للإدارة الفنية للفريق؟

النتـائـج تصويت

وزير خارجية إيران: لم نعد نخصب اليورانيوم في أي موقع في البلاد

طهران - (أ ب)
نشر في: الأحد 16 نوفمبر 2025 - 3:11 م | آخر تحديث: الأحد 16 نوفمبر 2025 - 3:11 م

قال وزير الخارجية الإيراني، ردا على سؤال لوكالة أسوشيتد برس (أ ب)، إن بلاده لم تعد تخصب اليورانيوم في أي موقع في البلاد.

وردا على سؤال من صحفي من وكالة (أ ب) يزور إيران، قدم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الرد الأكثر مباشرة حتى الآن من الحكومة الإيرانية فيما يتعلق ببرنامجها النووي، في أعقاب قصف إسرائيل والولايات المتحدة لمواقع التخصيب في يونيو الماضي.

وأضاف "ليس هناك تخصيب نووي غير معلن في إيران. تخضع جميع منشآتنا لضمانات ومراقبة" من الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وتابع "ليس هناك أي تخصيب حاليا نظرا لأن منشآت التخصيب لدينا تعرضت للهجوم".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك