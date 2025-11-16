نجاح أول حالة حمل لامرأة مصابة بمتلازمة كليبل ترينوناي في سلطنة عُمان

تمكّن فريق طبي عُماني بالمدينة الطبية الجامعية من إدارة أول حالة حمل ناجحة لامرأة مصابة بمتلازمة كليبل ترينوناي (Klippel-Trenaunay Syndrome) في السلطنة.

ووفق وكالة الأنباء العمانية اليوم الأحد، تُعدُّ هذه المتلازمة من الاضطرابات الوعائية الخِلقية النادرة، التي تتّسم بوجود تشوّهات في الأوعية الدموية وتضخّم في أحد الأطراف، مما يجعل الحمل في هذه الحالات عالي الخطورة بسبب احتمالية حدوث الجلطات والنزيف والمضاعفات الوعائية، وتتطلب إدارة هذه الحالات تعاونًا دقيقًا بين التخصُّصات الطبية المختلفة نظرًا للتحديات المرتبطة بالتخدير والولادة.

وأُديرت الحالة من خلال تعاون متكامل بين أقسام أمراض النساء والولادة، وجراحة الأوعية الدموية، والتخدير، والأشعة، وحديثي الولادة، حيث خضعت المريضة لمتابعة دقيقة حتى إتمام الولادة بنجاح دون مضاعفات.

ويُعدُّ هذا الإنجاز الطبي الأول من نوعه في سلطنة عُمان، ويعكس مستوى الكفاءة والجاهزية التي تتمتع بها الكوادر الطبية في المدينة الطبية الجامعية، وقدرتها على التعامل مع الحالات النادرة والمعقدة ضمن منظومة رعاية تخصُّصية متقدمة.

ومتلازمة كليبل ترينوناي هي اضطراب خلقي نادر يؤثر على نمو الأوعية الدموية والأنسجة الرخوة والعظام، وتتكون من ثلاثة أعراض رئيسية هي بقعة نبيذية (وحمة جلدية)، ونمو غير طبيعي للأنسجة والعظام (غالبًا في الأطراف)، وتشوهات في الأوردة (كالدوالي الوريدية).

وتسبب هذه المتلازمة مشاكل مثل الألم، والتورم، وزيادة خطر الجلطات الدموية، والقرح الجلدية.