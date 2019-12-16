ديمقراطيو مجلس الشيوخ يقترحون مثول بولتون ومولفاني للشهادة في محاكمة عزل ترامب

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طالب الديموقراطيون بمجلس الشيوخ الأمريكي بان يدلي أعضاء إدارة الرئيس دونالد ترامب بشهادتهم في محاكمة عزل الرئيس، في رسالة بعث بها زعيم الأقلية تشاك شومر ليلة الأحد إلى زعيم الأغلبية ميتش مكونيل.

وأوردت وكالة أنباء بلومبرج الأمريكية أن شومر تقدم بمقترحات مفصلة لمحاكمة العزل، والتي قال إنها يجب أن تبدأ في 9 يناير وأن تتبع مسارا مماثلاً لمحاكمة الرئيس بيل كلينتون عام 1999.

وكان القائم بأعمال كبير موظفي البيت الأبيض ميك مولفاني ومستشار الأمن القومي السابق جون بولتون من بين الذين حددهم شومر للشهادة.

ويواجه ترامب تهمتي إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونجرس بعد أن مارس ضغوطا على نظيره الأوكراني للمساعدة في تشويه سمعة منافسه السياسي المحلي جو بايدن.

كما يواجه الرئيس احتمال عزله في مجلس النواب، حيث يسيطر الديمقراطيون، لكن من المتوقع أن يُبرأ في محاكمة مجلس الشيوخ، حيث يتمتع الجمهوريون بالأغلبية.