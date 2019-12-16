أردوغان: تركيا قد تغلق قاعدة إنجيرليك الجوية في مواجهة التهديدات الأمريكية

طائرة تابعة لسلاح الجو الأمريكي تهبط في قاعدة إنجيرليك الجوية في تركيا - صورة من أرشيف رويترز.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الأحد إن تركيا قد تغلق قاعدة إنجيرليك الجوية التي تستضيف الرؤوس النووية الأمريكية ردا على تهديدات الولايات المتحدة فرض عقوبات وقرار لمجلس الشيوخ الأمريكي يعترف بالإبادة الجماعية للأرمن قبل مئة عام.

وقال أردوغان لمحطة الخبر التلفزيونية ”إذا لزم الأمر أن نتخذ مثل هذه الخطوة، فلدينا بالطبع السلطة.. إذا لزم الأمر، فسنغلق مع وفودنا إنجيرليك عند الضرورة“.

وأضاف أن تركيا بإمكانها أن تغلق أيضا قاعدة رادار كورجيك إذا لزم الأمر. وقال ”إذا هددونا بفرض هذه العقوبات، فسنرد بالطبع“.