زعيمة الحزب القومي الإسكتلندي: لن نسمح لحزبنا أن يكون «محبوسا»

ذكرت زعيمة الحزب القومي الاسكتلندي، نيكولا ستورجن، أمس الأحد، أن اسكتلندا لا يمكن أن تكون "محبوسة" من قبل بريطانيا ويجب أن يتم السماح لها بإجراء استفتاء حول الاستقلال، حيث أنها تواجه الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، ضد إرادتها.

وفي أعقاب فوزه في انتخابات مبكرة، قال رئيس الوزراء المحافظ، بوريس جونسون لستورجن إنه لن يسمح بإجراء استفتاء آخر في اسكتلندا، مصرا على أن تصويتا ضد الاستقلال في عام 2014

كان قرارا لمرة واحدة في جيل.

وقالت ستورجن، التي تقود حكومة اسكتلندا في برنامج اندرو مار، الذي تبثه هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" إن الحزب القومي الاسكتلندي مخول للدعوة لتصويت آخر بعد أن فاز بـ48 من 59 مقعدا لاسكتلندا في الانتخابات.

وخاض الحزب القومي الاسكتلندي الانتخابات بناء على قضايا استفتاء جديد ومعارضة بريكست.

وقالت ستورجن للـ(بي.بي.سي) "سيكون دمار للديمقراطية" إذا لم يتم السماح لاسكتلندا الآن بإجراء تصويت آخر.

وأضافت "يتعين أن نسأل أنفسنا في اسكتلندا، هل نحن سعداء أن يكون اتجاه دولتنا، نوع الدولة التي نريدها، تحددها حكومة محافظين يمينية- ربما للسنوات العشرين المقبلة- أم نريد السيطرة على مستقبلنا؟

وتابعت "لا يمكن أن تكون اسكتلندا محبوسة في المملكة المتحدة ضد إرادتها".