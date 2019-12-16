 الرئاسة البنانية: الحريري طلب تأجيل استشارات تشكيل الحكومة - بوابة الشروق
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الرئاسة البنانية: الحريري طلب تأجيل استشارات تشكيل الحكومة

أ ش أ
نشر فى : الإثنين 16 ديسمبر 2019 - 10:50 ص | آخر تحديث : الإثنين 16 ديسمبر 2019 - 10:50 ص

ذكرت رئاسة الجمهورية اللبنانية، أن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية سعد الحريري، أجرى اتصالا صباح اليوم، برئيس الجمهورية ميشال عون، طالبا منه تأجيل الاستشارات النيابية لمزيد من التشاور في موضوع تشكيل الحكومة الجديدة.

وأشارت الرئاسة اللبنانية - في بيان اليوم - أن "عون" استجاب لطلب الحريري، وقرر تأجيل الاستشارات النيابية إلى يوم الخميس المقبل، بحيث تُجرى الاستشارات في التوقيت والبرنامج والمواعيد نفسها.

ويتطلب تشكيل حكومة جديدة في لبنان إجراء ما يعرف بـ "الاستشارات النيابية الملزمة" والتي يحدد موعدها ويدعو إليها رئيس الجمهورية ويقوم بمقتضاها أعضاء مجلس النواب بتسمية رئيس الوزراء الجديد، ليصدر في أعقاب ذلك مرسوم رئيس البلاد بتكليف الاسم الذي اختاره النواب لرئاسة الوزراء، ومن ثم إجراء المشاورات اللازمة لتأليف الحكومة.


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