 هونج كونج... إصابة كلب بوليسي بفيروس كورونا - بوابة الشروق
الأربعاء 16 ديسمبر 2020 5:50 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل أنت متحمس للحصول على لقاح كورونا بعد طرحه وتداوله؟
النتـائـج تصويت

هونج كونج... إصابة كلب بوليسي بفيروس كورونا

الكلب
الكلب
رويترز
نشر في: الأربعاء 16 ديسمبر 2020 - 5:46 ص | آخر تحديث: الأربعاء 16 ديسمبر 2020 - 5:46 ص

كشفت مصادر لصحيفة "South China Morning Post" أنه سيتم إرسال كلب بوليسي إلى مركز للحجر الصحي للحيوانات التابع لحكومة هونغ كونغ، بعد إصابته بفيروس كورونا.

وقالت المصادر إن السلطات جمعت يوم السبت الماضي عينات فموية من الكلب وهو من نوع German shepherd بالإضافة إلى 13 كلبا آخر من الذين يعملون في مطار هونغ كونع، مشيرة إلى أن شرطيا واحدا من بين 7 عناصر من شرطة المطار ثبتت إصابته بكورونا.

وذكرت المصادر أن خمسة من رجال الشرطة السبعة، بمن فيهم المسؤول عن الكلب، هم من فرقة العمل الخاصة المخصصة لمركز السفر. وقالت إن نتائج الاختبار التي صدرت يوم الثلاثاء أكدت إصابة الكلب بالفيروس، في حين جاءت نتائج اختبارات الكلاب الـ13 الآخرين سلبية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك