إصابة شخصين في انفجار بالعاصمة الأفغانية كابول

أصيب شخصان في انفجار لغم مغناطيسي في العاصمة الأفغانية كابول، وفق ما أعلنته الشرطة صباح اليوم الأربعاء.

وقال فردوس فارامارز المتحدث باسم قيادة شرطة كابول، في تصريح أوردته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية، إن لغمًا استهدف سيارة من طراز هايلوكس صباح اليوم في منطقة تضم 500 أسرة، وإنه نتيجة للانفجار، أصيب شخصان ونقلوا إلى المستشفى للعلاج.

وبدأت العاصمة كابول وأقاليم أخرى في البلاد صباح اليوم بانفجارات وتفجيرات انتحارية. وفي اليوم السابق لقي نائب محافظ كابول مصرعه في انفجار لغم مغناطيسي، وفي انفجار آخر لقي نائب محافظ إقليم جور مصرعه وأصيب عضو آخر بالمجلس.

وأكدت وزارة الداخلية الأفغانية في وقت سابق مقتل نائب محافظ كابول محبوب الله محبي وسكرتيره في هجوم بعبوة ناسفة.