حملات مكثفة على المشروعات الخدمية والمرافق الحيوية بكفر الشيخ

شهدت مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، عددا من الحملات المكثفة على المشروعات الخدمية التابعة للمحافظة والمرافق الحيوية، تحت رعاية اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ؛ للارتقاء بجودة الخدمات والتواصل مع المواطنين ميدانيا، بالإضافة إلى تشغيل المنشآت الخدمية الحيوية وتطوير مكاتب خدمة المواطنين.

أشرَف جمال فهمي عيد رئيس مركز ومدينة مطوبس، على أعمال تسليم موقع محطة الصرف الصحي بقرية برنبال، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ.

وأشرَفت المهندسة عايدة ماضي رئيس مركز ومدينة دسوق، على استمرار أعمال رفع مياه الأمطار المتراكمة بجميع شوارع وأحياء المدينة على مدار الساعة، بالتنسيق مع جهاز النظافة والتجميل ورؤساء الأحياء والقرى ونوابهم ورؤساء أقسام النظافة، وكذا شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

وتابع اللواء شعبان مبروك رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، أعمال رفع مياه الأمطار بحي شرق وغرب المدينة، بالتوازي مع رفع مياه الأمطار بالقرى، بالتنسيق الكامل مع رئيس حي شرق وغرب كفر الشيخ، ونواب رئيس المدينة لشئون القرى، وكذا رؤساء قرى مركز كفر الشيخ.

وتابع جمال يونس رئيس مركز ومدينة الحامول، رفع درجة الاستعداد لمواجهة فترات سوء الأحوال الجوية، وأعمال سحب وتصريف مياه الأمطار بأماكن تجميعها والمناطق المنخفضة، وكذا تسليك وفتح صفايات الأمطار وغرف الصرف الصحي لتصريف المياه الناتجة من سقوط الأمطار بشوارع المدينة.

وأشرَف العميد هاني محمد عبدالقوي رئيس مدينة مصيف بلطيم، على أعمال التطهير والتعقيم الوقائي للشوارع والميادين، وكذا بالمنشآت العامة والخاصة بالمدينة، وذلك حفاظًا علي صحة وسلامة المواطنين.

وتابع شريف هيكل رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، أعمال رفع مياه الأمطار أولاً بأول بشوارع المدينة وفور سقوطها، وكذا تسليك صفايات الأمطار بالشوارع لسحب تجمعات المياه، بالإضافة إلى متابعة أعمال التطهير والرش وتسليك خطوط خفض المنسوب بقري الحدادي وتيدا.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن خطة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وحتى وقتنا الحالي، تولي اهتماما كبيرا بقطاعات المرافق الحيوية، موضحا أن الركيزة الأساسية في التنمية هو الاهتمام بتحقيق جودة الحياة للمواطن.