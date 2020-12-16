نجيب ساويرس عن ترشح مدحت العدل لرئاسة الزمالك: ده مفيد للأهلي

علق رجل الأعمال نجيب ساويرس، على ترشح السيناريست مدحت العدل لرئاسة نادي الزمالك، قائلًا: «دا هيبقى مفيد للأهلي، وأنا بعتز بصداقة عائلته كلها، لأن لهم دور كبير في دعم السينما».

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن» المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء أمس الثلاثاء، إنه يدعم ترشح الدكتور مدحت العدل لرئاسة نادي الزمالك لثقافته الواسعة، موضحًا ما كتبه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» حول أنه يعتبر التعصب فكر متخلف لم يكن يقصد به السيناريست مدحت العدل.

وأضاف أن هناك العديد من الحسابات المزيفة التي تحمل اسمه على مواقع التواصل الاجتماعي، تنشر العديد من الأخبار الكاذبة بشأنه وتصريحات مزيفة على لسانه.

أعلن المؤلف مدحت العدل رسميا ترشحه في انتخابات نادى الزمالك القادمة على مقعد الرئاسة، وكتب عبر حساباته الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "نويت الترشح بإذن الله في إنتخابات نادي الزمالك القادمة علي مقعد الرئاسة علي ان يتم ذلك بعد دراسة عميقة ومتأنية لكل ما يخص النادي العريق داخلياً وخارجيا لإتخاذ القرار المناسب الذي يصب في مصلحة الزمالك..الزمالك فقط. وفقنا الله لما فيه خير الكيان وتاريخه العظيم ومستقبله المشرق ان شاء الله".