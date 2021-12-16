المهن الطبية: نهاية قبول الاشتراك في مشروع العلاج 29 ديسمبر الجاري

أعلن اتحاد المهن الطبية أن يوم الأربعاء 29 ديسمبر الجاري هو نهاية قبول الاشتراك في مشروع علاج أعضاء المهن الطبية؛ لقيام الاتحاد بعدها بأعمال الجرد السنوي.

وقال أبو بكر القاضي أمين صندوق نقابة الأطباء ومساعد اتحاد المهن الطبية، إن خدمات مشروع العلاج تكون فارقة في حالة تعرض الطبيب أو أحد أفراد أسرته للإصابة بالمرض وتطلبه العلاج، مشيرا إلى أن مشروع علاج أعضاء المهن الطبية يعتبر بمثابة مشروع تكافلي الإشتراك به يساعد في تحسين الخدمات المقدمة، إضافة إلى الدعم الذي يلقاه المشروع من صندوق اتحاد المهن الطبية.

و طالب القاضي جميع الأطباء البشريين والزملاء أعضاء نقابات الأسنان والبيطري و الصيادلة بسرعة الاشتراك في مشروع العلاج، لافتا إلى أن مجلس إدارة اتحاد المهن الطبية عمل في الفترة الأخيرة على تحسين الخدمات المقدمة بمشروع العلاج.

وتابع: "تم إنشاء الخط الساخن لتلقي وتلبية الطلبات على مدار اليوم والتوسع في إنشاء فروع إدارية لمشروع العلاج بالمحافظات"، منوها إلى أن قيام اتحاد المهن الطبية بعقد ورشة عمل قريبا لبحث المزيد من سبل تطوير مشروع العلاج.