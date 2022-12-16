 كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 60 ألف إصابة جديدة بكوفيد-19 لليوم الرابع - بوابة الشروق
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كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 60 ألف إصابة جديدة بكوفيد-19 لليوم الرابع

د ب أ
نشر في: الجمعة 16 ديسمبر 2022 - 4:58 ص | آخر تحديث: الجمعة 16 ديسمبر 2022 - 4:59 ص

استمرت حالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19 في كوريا الجنوبية أعلى من 60 ألف حالة اليوم الجمعة لليوم الرابع على التوالي، وسط مخاوف مستمرة من زيادة أخرى في أعداد الإصابات في الوقت الذي تدرس فيه البلاد تخفيف قيود استخدام الكمامات داخل الأماكن المغلقة.

وسجلت كوريا الجنوبية 66 ألفا و953 إصابة جديدة بكوفيد-19، بما في ذلك 82 إصابة وافدة من الخارج، ليصل إجمالي عدد الحالات إلى 28 مليونا و62 آلفا و679 حالة، حسبما ذكرت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وسجلت كوريا الجنوبية 66 حالة وفاة جديدة بكوفيد-19 لترتفع حصيلة الوفيات إلى 31 ألفا و298 حالة ، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.

وارتفع عدد المرضى من ذوي الحالات الخطيرة إلى 474 حالة، بزيادة 9 حالات عن اليوم السابق.

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