الولايات المتحدة وليتوانيا تبحثان العلاقات الدفاعية

ناقش وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن مع نظيره الليتواني أرفيداس أنوشوسكاس في البنتاجون اليوم /الجمعة/ قوة العلاقة الدفاعية بين الولايات المتحدة وليتوانيا والجهود المستمرة لدعم أوكرانيا.

وبحث الجانبان المصالح الأمنية المشتركة في أوروبا، بما في ذلك موقف الردع والدفاع لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ، والتعاون في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، بحسب بيان على موقع وزارة الدفاع الأمريكية اليوم.

وأعرب الجانبان على تطلعهما إلى مزيد من التعاون الثنائي ومن خلال الناتو. وتبادل الوزيران وجهات النظر حول الحرب الروسية ضد أوكرانيا. وأكد أوستن مجددًا دعم الولايات المتحدة لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها، وشكر أنوشاوسكاس على مساهمة ليتوانيا الكبيرة في الأمن الأوكراني.

كما أشاد أوستن بالإنفاق الدفاعي القوي لليتوانيا ورحب باستثمار ليتوانيا في قدرات جديدة مثل نظام صاروخ المدفعية عالي الحركة (هيمارس). واتفقا الجانبان على مواصلة التعاون الوثيق لتعميق العلاقات الدفاعية والأمنية الثنائية والتحضير لقمة الناتو في فيلنيوس في يوليو المقبل.



