الرئاسة الروسية: بوتين يزور بيلاروس الاثنين المقبل لبحث الشراكة الاستراتيجية

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أعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين)، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيقوم بزيارة عمل إلى دولة بيلاروسيا لبحث الشراكة الاستراتيجية والتكامل بين البلدين.

وقال بيان للكرملين اليوم /الجمعة/: "بدعوة من رئيس جمهورية بيلاروس، ألكسندر لوكاشينكو، سيقوم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بزيارة عمل لدولة بيلاروسيا 19 ديسمبر الحالي".

وأضاف البيان: "من المقرر خلال المحادثات بحث المسائل الرئيسية لآفاق تطوير العلاقات الروسية البيلاروسية في إطار الشراكة الاستراتيجية والتحالف، مع التركيز على التعاون والتكامل في إطار دولة الاتحاد، وكذلك الموضوعات الملحة على جدول الأعمال الدولي والإقليمي".

ومن جانبه، ذكر المكتب الإعلامي للرئيس البيلاروسي أن المحادثات بين الرئيسين، التي ستعقد في قصر الاستقلال في مينسك، ستشمل التكامل الروسي البيلاروسي في إطار اتفاقات التعاون في المجالين الاقتصادي والعسكري.

وشكلت بيلاروسيا قاعدة خلفية للقوات الروسية عقب بدء العملية العسكرية في أوكرانيا، وفي منتصف أكتوبر الماضي أعلن البلدان عن تشكيل قوة عسكرية مشتركة.

ورداً على التهديدات الأمنية، التي يمثلها تواجد قوات حلف شمال الأطلنطي "الناتو" على حدود البلدين، طلب الرئيس البيلاروسي في لقاء مع نظيره الروسي مؤخراً المساعدة في تحديث الطائرات البيلاروسية حتى يمكنها حمل رؤوس نووية.

ومن ناحية أخرى، أكد القائم بأعمال رئيس لوجانسك الشعبية ليونيد باسيتشنيك مصرع 8 أشخاص في قصف القوات الأوكرانية على أراضي الجمهورية.

وقال باسيتشنيك -حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"- إن مدينة ستاخانوف وقرية لانتراتوفكا تعرضتا للقصف الأوكراني وأسفر ذلك عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 23 آخرين بجروح.

وأضاف أن القوات الأوكرانية تقصف بشكل دوري المراكز السكنية المسالمة حيث تضررت 72 بناية سكنية وثلاث مباني رياض أطفال ومدرسة ومعبد وعشرات المرافق الإدارية والتجارية بستخانوف وأصيبت امرأة مسنة بجروح.