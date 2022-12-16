السيسي يلتقي السيناتور ليندسي جراهام عضو مجلس الشيوخ الأمريكي

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم في واشنطن، السيناتور "ليندسي جراهام"، عضو مجلس الشيوخ الأمريكي.

صرح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي التقى برئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفى، وذلك على هامش فعاليات القمة الأمريكية الإفريقية بالعاصمة واشنطن.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد التباحث حول مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية، حيث شدد الرئيس على موقف مصر الثابت من دعم جهود المجلس الرئاسي الليبي برئاسة محمد المنفي ولإنجاح هذه الجهود ومساعدة الأشقاء الليبيين على تهيئة المناخ المطلوب من أجل تنفيذ الاستحقاق الانتخابي الرئاسي والبرلماني بالتزامن، وذلك ارتباطاً بانعكاساتهما الإيجابية على الجهود السياسية لإنهاء الأزمة الراهنة من خلال تفعيل إرادة واختيار الشعب الليبي.

من جانبه، أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي التقدير والاعتزاز الشديدين من قبل بلاده على المستويين الرسمي والشعبي للدور المصري الحيوي بقيادة الرئيس في استعادة السلم والاستقرار في ليبيا، في ظل العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط بين البلدين الشقيقين، والدور المصري الرائد تحت القيادة الحكيمة للسيد الرئيس، لا سيما فيما يتعلق بدعم المؤسسات الوطنية الليبية.