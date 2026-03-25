القناة 12 الإسرائيلية: ترامب قد يعلن عن وقف لإطلاق النار بحلول السبت المقبل

قالت القناة 12 الإسرائيلية الأربعاء، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يعلن عن وقف لإطلاق النار بحلول السبت المقبل.

وأوردت القناة عبر حسابها على منصة إكس أن "افتراضاً سائداً في إسرائيل يعتقد بأن ترامب قد يعلن عن وقف لإطلاق النار بحلول يوم السبت المقبل".

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران خلفت مئات القتلى أبرزهم المرشد الأعلى علي خامنئي ومسئولون أمنيون، ودمارا واسعا، وترد طهران بإطلاق صواريخ وطائرات بدون طيار باتجاه إسرائيل.

كما تشن إيران هجمات على ما تقول إنها قواعد ومصالح أمريكية بدول عربية، لكن بعضها أسقط قتلى وجرحى وأضر بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة، مطالبة بوقف الاعتداءات.