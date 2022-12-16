مخرج «عز العرب» يكشف كواليس تصوير الأغنية في مونديال قطر

قال المخرج المصري على العربي مخرج كليب "عز العرب" الذى غناه النجم المصري ويجز، إنها الأغنية الرسمية للفيفا والتي ستغني في حفل ختام كأس العالم بقطر.

وأضاف : "تواجدنا بشكل مفاجيء في سوق بـ"قطر"، إسمه واقف، وقمت بتصوير الكليب، كأني أصور فيلم وثائقي عما يحدث بالسوق، وقمنا بتشغيل الأجهزة الموسيقية والسماعات وسط تفاعل مرتادي السوق، الذين لم يكونوا يفهمون ما يحدث، وفجأة ظهر "ويجز" من خلال شرفة احد الفنادق هناك، وتفاعل معه المواطنين العاديين من مختلف الجنسيات، وما تم عرضه في بداية الفيديو حدث بالفعل، وكان مسئولي الفيفا قلقين مما يحدث، ولكن تفاعل الجمهور مع التصوير أسعدهم".

وتابع: "كنت أرغب في التأكيد علي حقيقة اننا كعرب لدينا موسيقانا ولدينا الأمان وأنا سعيد إننا قدمنا للناس فيديو حقيقي من قلب الجمهور وبالطبع كان هناك راقصين تابعين لنا لكن تفاعل الجماهير العادية كان مذهلا".

يشار أن فكرة الأغنية مستلهمة من حسين عبد الله الذوادي أمين عام لجنة المشاريع والإرث القطرية وأحد مسئولي تنظيم البطولة، ومدير التصوير لها فوزي درويش ومصممة الرقصات بها ليلى غالب.

وغناء وكلمات وألحان وتوزيع مطرب الراب المصري الشهير ويجز.

وتقول كلماتها " حيوا اللي يجمعنا ومعاش اللي يفرقنا، غنيها وسمعنا حيوا كل عباد الله، حيوا اللي يجمعنا ومعاش اللي يفرقنا، غنيها وسمعنا حيوا كل عباد الله.".

وأكد الذوادي ان الأغنية تعبر عن فخر العرب بالنجاح الكبير للتنظيم وبإنجاز المغرب ووصوله للدور قبل النهائي وفوز السعودية على الارجنتين وتونس على فرنسا مما يؤكد ان العرب قادمون في كل المجالات وقادرون على الفوز متى توافرت لهم الظروف المواتية.

جدير بالذكر أن المخرج علي العربي قدم من قبل الفيلم الوثائقي كباتن الزعتري الذى صوره على مدار ٦ سنوات في هذا المخيم الشهير للاجئين السوريين وكان أول فيلم مصري يشارك في مهرجان صاندانس وفاز بنجمة الجونة الذهبية والكثير من الجوائز، وقدم اغنية الفيلم بالتعاون مع ويجز أيضا، كما تم اختيار بطلي فيلمه السوريين محمود وفوزي كسفيرين لكأس العالم المقامة حاليا بقطر.

وعمل "على" قبلها في تصوير الحروب في عدة دول منها سوريا ولبنان و أفغانستان مع إحدى القنوات الألمانية قبل أن يتوقف عن هذا ويقدم كباتن الزعتري.

على هو منتج أيضا لديه العديد من المشاريع التى سيعلن عنها لاحقا سواء مصرية او عربية ومنها ما تم الانتهاء من تصويره بالفعل. ومنها فيلم أسطورة زينب ونوح الذى يخرجه يسري نصر الله