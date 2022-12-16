7 أطعمة تمنع الإصابة بسرطان الأمعاء

يلعب النظام الغذائي دورًا مهمًا في الوقاية من الحالات الصحية المزمنة بما في ذلك سرطان الأمعاء الذي يشير إلى نمو في خلايا الأمعاء الغليظة دون حسيب ولا رقيب.



موقع تايمز أوف إنديا" نشر مجموعة من المعلومات حول بعض الأطعمة التي يمكن أن تساعد في تقليل مخاطر الإصابة بسرطان الأمعاء.



* الحبوب



الحبوب الكاملة غنية بالألياف، مما يساعد على صحة الجهاز الهضمي.



*الأرز البني



بدلًا من تناول الأرز الأبيض انتقل إلى الأرز البني، وذلك لأنه مصدر ممتاز للألياف، مما يحسن صحة الجهاز الهضمي، وبالتالي يقلل من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء.



*السبانخ



إلى جانب كونها مصدرًا رائعًا للألياف، فإن السبانخ غنية أيضًا بفيتامين أ وفيتامين ج وفيتامين ك والحديد وحمض الفوليك والبوتاسيوم، وهذا بدوره يجعله طعامًا مغذيًا جدًا لتضمينه في النظام الغذائي.



*الفاكهة



الفواكه مثل التفاح والتوت والموز والتوت والبرتقال والكمثرى والتوت هي مصادر رائعة للألياف، وهو أمر جيد لصحة الأمعاء.



*البقوليات



البقوليات غنية بالفلافونويد، وخاصة الايسوفلافون، والتي بدورها لا تمنع نمو الخلايا السرطانية فحسب، بل تحفز أيضًا تمايز الخلايا.



*المكسرات والبذور



المكسرات والبذور مصادر ممتازة للدهون الصحية مثل أحماض أوميجا 3 الدهنية، وهذا يساعد في تقليل الالتهاب في جميع أنحاء الجسم والأمعاء.



*البروتينات الخالية من الدهون



من الأفضل تجنب اللحوم المصنعة عندما يتعلق الأمر بالوقاية من أي نوع من أنواع السرطان، ولكن تناول المزيد من البروتينات الخالية من الدهون بما في ذلك الدجاج والأسماك يمكن أن يساعد في الحفاظ على صحة الأمعاء.