مصادر في حماس: وصلتنا عدة مقترحات من مصر وقطر بشأن استئناف التفاوض لتبادل الأسرى

قالت مصادر في حركة «حماس»، إنهم تلقوا عدة مقترحات من مصر وقطر بشأن استئناف التفاوض لتبادل الأسرى مع الاحتلال الإسرائيلي.



ونقلت وكالة أنباء العالم العربي، عن قياديين في حماس، قولهما إن الحركة أبلغت الوسطاء شروطها لاستئناف التفاوض، وهي وقف إطلاق نار شامل ومتبادل.



وقال موقع «أكسيوس» الإخباري، اليوم السبت، إن وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، التقى بمدير جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) دافيد بارنياع، لبحث استئناف مفاوضات إطلاق سراح المحتجزين لدى حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في قطاع غزة.



وذكر الموقع أن اللقاء، الذي عقد في أوروبا، هو الأول بين مسئولين إسرائيليين وقطريين كبار منذ انهيار هدنة إنسانية استمرت أسبوعا مطلع ديسمبر.



ونسب الموقع لأحد المصادر قولها إن المحادثات «مجرد بداية»، لافتة إلى أن العملية ستكون «طويلة وصعبة ومعقدة».



وبحسب المصادر، فقد تم إطلاع مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية وليام بيرنز، ورئيس المخابرات المصرية عباس كامل، على الاجتماع وأنهما يساعدان في استئناف جهود التوصل لاتفاق لتبادل المحتجزين بين إسرائيل وحماس.



وفي القدس، نقلت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، عن وسائل إعلام إسرائيلية، القول إنه من المتوقع أن تجتمع حكومة الحرب في إسرائيل في وقت لاحق اليوم السبت، لمناقشة الجهود الجديدة للتوصل لاتفاق لإطلاق سراح المحتجزين.



وتأتي هذه التقارير بعدما قال الجيش الإسرائيلي أمس الجمعة إن قواته قتلت ثلاثة من المحتجزين الإسرائيليين «بطريق الخطأ» خلال معارك في حي الشجاعية بشمال قطاع غزة.



وتوسطت مصر وقطر والولايات المتحدة في اتفاق أواخر الشهر الماضي بين حماس وإسرائيل، أفرجت الحركة بموجبه عن أكثر من 100 امرأة وطفل كانت تحتجزهم منذ هجوم السابع من أكتوبر، مقابل إفراج إسرائيل عن 240 امرأة وقاصرا في سجونها.