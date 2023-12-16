الصحة بغزة: 12 طفلا محتجزون داخل حضانات مستشفى كمال عدوان

قالت وزارة الصحة في غزة، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي دمر بالكامل الجزء الجنوبي من مستشفى كمال عدوان.

وأفادت الوزارة بأن 12 طفلا ما زالوا محتجزين داخل الحاضنات في مستشفى كمال عدوان دون ماء ولا غذاء.

ويتعرض مستشفى كمال عدوان، لليوم الثامن على التوالي لحصار من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، في ظل النقص الحاد في المياه، والطعام، كما يستهدف الاحتلال كل من يتحرك فيه.

كما يواصل الاحتلال القمع والتنكيل بحق الطواقم الطبية هناك.

وكان رئيس قسم الأطفال في مستشفى كمال عدوان، قد حذر من مجزرة جديدة قد يرتكبها الاحتلال بحق المتواجدين داخله، بعد إجبار الطواقم الطبية والجرحى والمتواجدين على مغادرته، والتجمع في ساحاته، وسط أجواء الطقس الباردة.

وسبق أن اقتحمت قوات الاحتلال غالبية المستشفيات في غزة وشمالها، ونكلت بالطواقم الطبية والنازحين والمرضى والمصابين، واعتقلت 34 من الطواقم الطبية.