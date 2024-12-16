الخارجية الروسية تنتقد السفير الألماني بعد تصريحاته في حفل عيد الميلاد

انتقدت وزارة الخارجية الروسية السفير الألماني في موسكو، ألكسندر جراف لامبسدورف، بسبب تصريحاته الداعية إلى السلام، معتبرةً أنها تعبر عن سياسة الحكومة الألمانية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، عبر قناتها على تليجرام اليوم الأحد إن على جراف لامبسدورف أن يوجه دعواته للسلام إلى الغرب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وأردفت أن "المسؤولية المباشرة عن مقتل الناس تقع على الغرب الجماعي الذي يحفز استمرار إراقة الدماء من خلال إمدادات الأسلحة".

جاءت الانتقادات نتيجة لتصريحات أدلى بها جراف لامبسدورف خلال حفل موسيقي بمناسبة عيد الميلاد في موسكو أمام عدة مئات من الحضور مساء أمس السبت، حيث أعرب عن أمله في تحقيق السلام.

وكانت زاخاروفا انتقدت الدبلوماسي الألماني أيضاً في العام الماضي بسبب إحيائه ذكرى ضحايا الحرب خلال حفل موسيقي بمناسبة عيد الميلاد. وأوضحت زاخاروفا لاحقاً في منشور آخر على تليجرام أنها لا تنتقد رسالة السلام بحد ذاتها، بل إنها تنتقد على سبيل المثال، مشاركة ألمانيا في انقلاب أوكرانيا عام 2014، وإمدادات الأسلحة، وعرقلة الغرب لمسار المفاوضات.

ودعا جراف لامبسدورف إلى إحلال السلام وذلك خلال الحفل الموسيقي الكبير في إحدى كنائس العاصمة الروسية مساء أمس.

وقال الدبلوماسي الألماني أمام مئات الضيوف:" في حرب أوكرانيا، يعاني الناس على كلا الجانبين من العنف"، وأضاف أن رسالة عيد الميلاد بوصفها رسالة للسلام والأمل، لها أهمية خاصة لاسيما في الأوقات التي يغيب فيها السلام.