 الشرطة تستدعي الرئيس الكوري للتحقيق في مرسوم الأحكام العرفية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الشرطة تستدعي الرئيس الكوري للتحقيق في مرسوم الأحكام العرفية

د ب أ
نشر في: الإثنين 16 ديسمبر 2024 - 6:11 ص | آخر تحديث: الإثنين 16 ديسمبر 2024 - 6:11 ص

ستطلب سلطات إنفاذ القانون في كوريا الجنوبية من الرئيس المعزول يون سيوك يول المثول للاستجواب هذا الأسبوع بشأن مرسوم الأحكام العرفية الذي أصدره لفترة قصيرة، في الوقت الذي يوسعون فيه تحقيقاتهم بشأن ما إذا كانت محاولته الأخيرة للانقضاض على السلطة هذا الشهر تشكل تمردا.

وقالت الشرطة اليوم الاثنين إن فريقا مشتركا من المحققين، يضم رجال شرطة، وهيئة مكافحة الفساد ووزارة الدفاع يعتزم توجيه طلب إلى مكتب يون ليحضر للاستجواب يوم الأربعاء المقبل.

وكانت الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية، التي تسيطر عليها المعارضة، قد أقالت يون يوم السبت، على خلفية فرضه للأحكام العرفية في 3 ديسمبر/كانون الأول الجاري. وستعلق صلاحياته الرئاسية إلى حين أن تقرر المحكمة الدستورية ما إذا كانت ستخلعه رسميا من منصبه أو تعيده إلى منصبه.


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