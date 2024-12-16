مدبولي يُتابع الموقف التنفيذي لأعمال تطوير مدينة رأس الحكمة وإعادة تسكين العائلات داخل شمس الحكمة

- الحكومة: 5.5 مليار جنيه إجمالي قيمة التعويضات التي تم صرفها للأهالي برأس الحكمة حتى الآن

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اجتماعا اليوم؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال تطوير مدينة رأس الحكمة وإعادة تسكين العائلات داخل منطقة "شمس الحكمة"، وذلك بحضور كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وشريف الشربيني وزير الإسكان، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والدكتور إسلام رجب نائب محافظ مطروح، واللواء أشرف العربي مساعد رئيس الهيئة الهندسية، وأمين غنيم نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهويدا النوبي، رئيس هيئة المساحة بوزارة الري، فضلا عن مسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الوزراء، أن الاجتماع تناول الموقف التنفيذي لمنطقة شمس الحكمة، من حيث المخططات التفصيلية لمواقع العائلات داخلها، وكذا تنفيذ شبكات المرافق بشمس الحكمة، وتم التأكيد على الانتهاء من أعمال الطرق للمواقع التي تُعد سكنا بديلا للعائلات، وجار إنجاز أعمال شبكة المياه وشبكة الصرف الصحي، وشبكة الكهرباء أيضًا.

وأضاف الحمصاني، أن الاجتماع تطرق أيضا إلى الموقف التنفيذي لإعادة تسكين عائلات المرحلة الأولى داخل "شمس الحكمة" من حيث موقف التقنين والتعاقدات، لافتا إلى الإعلان على صفحة المحافظة عن فتح الباب أمام مستحقي التعويض لتقنين الأراضي الخاصة بهم واستخراج تراخيص البناء، وتكليف سيارة المركز التكنولوجي بالتواجد بمنطقة شمس الحكمة لاستقبال طلبات التقنين.

وتابع: "كما تطرق الاجتماع إلى الموقف التنفيذي للمدرسة التجريبي برأس الحكمة والتي شهدت نسب إنجاز جيدة حتى الآن. بالإضافة إلى مشروع ترفيق المنطقة البديلة الجنوبية للقبائل، لافتا إلى أن الاجتماع شهد أيضًا استعراض إجراءات تسليم المرحلة الأولى من المشروع.

وفيما يتعلق بموقف تعويضات منطقة رأس الحكمة، فتم التنويه خلال الاجتماع إلى أن إجمالي قيمة التعويضات التي تم صرفها حتى الآن بلغت نحو 5.5 مليار جنيه.

وأضاف الحمصاني: استعرض الاجتماع أيضًا أعمال تنفيذ المشروعات المختلفة بمشروع رأس الحكمة، في ضوء اهتمام الحكومة بنجاح هذا المشروع المهم، وتقديم مختلف أوجه الدعم له.