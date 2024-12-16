خالد البلشي: مركز التدريب أدر 250 ألف جنيه كدخل لنقابة الصحفيين لأول مرة

قال خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إنه يوجد مستويات مختلفة من الشراكات الأجنبية منها مع الاتحاد الدولي للصحفيين في مقر النقابة بالقاهرة وفي المحافظات لتدريب الصحفيين.

وأضاف خلال جلسة تحديات التدريب الصحفي واقتصادياته بين التكلفة والعائد، ضمن جلسات اليوم الثاني للمؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين، الذي يقام تحت شعار "دورة فلسطين.. طريق إلى التغيير"، أن الشراكة تأتي من خلال تكلف الطرف الدولي بالتمويل والنقابة تعد تجهيزات التدريب، مشيرا إلى نوع آخر من التدريبات يحتاج إلى ماديات.

وشدد البلشي على أن تجربة النقابة مع مركز تدريب النقابة تعتبر جديدة، بقيادة محمد سعد عبدالحفيظ، عضو مجلس النقابة، مشيرا إلى أن النقابة بصدد عقد اتفاق تدريبي بين المجلس القومي لحقوق الانسان والنقابة في ملف حقوق الإنسان، وداخليا مع الهيئات الإعلامية والمؤسسات المختلفة.

وأشار البلشي إلى أن النقابة نجحت في إدخال خط "فايبر" لتوفير خدمت الانترنت داخل استوديوهات مركز التدريب.

ولفت البلشي إلى أنه ومن خلال كل الشراكات التي عقدت لأول مرة يسجل دخلا للنقابة بلغ 250 ألف جنيه، بعد كل ما أنفق لتطويره خلال الفترة الماضية.

ويتحدث في جلسة تحديات التدريب الصحفي واقتصادياته بين التكلفة والعائد، جمال غيطاس، رئيس مركز التدريب بنقابة الصحفيين، خالد البرماوي، مدرب الصحافة الرقمية، عمر مصطفى، مدرب الإعلام الرقمي، فاطمة فرج، ويديرها ياسر الزيات.