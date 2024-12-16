حسن عماد مكاوي: أغلب الخريجين الكفء من كليات الإعلام لا يجدون فرصة عمل مناسبة

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قال الدكتور حسن عماد مكاوي ، أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، إن الانتقال من الطريقة التقليدية في التعليم عبر الانتقال من السنة الدراسية الكاملة إلى الساعات المعتمدة يتم تطبيقه بشكل سئ في كليات الإعلام في مصر.

جاء ذلك خلال جلسة مناهج كليات الإعلام وتطورات سوق العمل الصحفي، والتي تنعقد اليوم، ضمن جلسات المؤتمر العام السادس للصحافة المصرية.

وأضاف:"كل كليات الإعلام تنطلق من رؤية وهي إتاحة بيئة تعليمية توفر محتوى دراسي وتدريبي وبحثي يواكب الجودة التعليمية في هذا المجال".

وتابع:" ولكن لتحقيق هذه الرؤية فهناك شروط ومعايير كتوظيف أحدث تقنيات التعلم كالتعلم الافتراضي والتعلم النشط والتعليم الإلكتروني؛ وتوافر طرق التعليم والتدريب والمزج بين الخبرات الأكاديمية والمهنية أو التطبيقية".

وأكمل:"لا بد من إعداد معايير موضوعية لتقييم الدارسين، وتقييم المحتوى الذي يتم تدريسه، والطالب".

وأردف:" كما أنه لابد من عقد شراكات بحثية وتعليمية مع المؤسسات ذات الصلة، ومراقبة المستجدات في دراسات الإعلام".

وزاد:" أغلب كليات الإعلام لا توفر هذه الشروط أو المعايير".

وأكمل:" أغلب الخريجين الكفء لا يجدون فرصة عمل مناسبة، كما أننا لدينا مشكلة كبيرة تتمثل في العديد الكبير الذي يصل إلى ٤٠ كلية للإعلام، وبالتالي يجب تقليل هذه الكليات".