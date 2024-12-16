تراجعت إجمالي قيمــة واردات مصر خلال عام 2023 بنسبة 12.5% لتسجل 84.2 مليار دولار عام 2023، مقابل 96.2 مليار دولار عام 2022، وفقا للنشرة السنوية للتجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وبحسب النشرة، انخفضت الواردات الغير بترولية بنسبة 12.2% لتصل قيمتها 72.6 مليار دولار عام 2023، مقابل 82.7 مليـار دولار لعـام 2022 كما انخفضت الواردات البترولية والكهرباء بنسبة 13.3% لتصل إلى 11.7 مليار دولار عام 2023، مقابل 13.5 مليار دولار عام 2022.

ووفق للنشرة، بلغت أعلي نسبة للواردات المصرية طبقا لدرجة الاستخدام خلال عام 2023 في السلع الوسيطة حيث بلغت نسبتها 36.3%، يليها السلع الاستهلاكية غير المعمرة بنسبة 17.9%، ثم الوقود بنسبة 14.6%، تليها السلع الاستثمارية حيث بلغت نسبتها 14.6% من جملة الواردات.

وجاء الحديد ومصنوعاته في مقدمة أهم السلع التي انخفضت قيمة وارداتها خلال عام 2023 بقيمة 5.9 مليار دولار، مقابل 6.6 مليار دولار عام 2022 بنسبة انخفاض 11.6%، يليه لدائن ومصنوعاتها بقيمة 4 مليارات دولار، مقابل 5.6 مليار دولار لعام 2022 بانخفاض 28.3%، ثم القمح بقيمة 3.8 مليار دولار، مقابل 4.3 مليار دولار لعام 2022 بانخفاض 11%، والأدوية من مواد مخلوطة وغير مخلوطة 3.3 مليار دولار، مقابل 3.4 مليار دولار لعام 2022 بانخفاض 2%.



وجاءت الصين في المرتبة الاولي لأهم الدول المستورد منها بنسبة 15.7%، وقد انخفضت الواردات منهـا بنسبـة 10.4% لتصل إلى 13.2 مليار دولار خلال 2023، مقابل 14.8 مليار دولار لعام 2022، يليها السعودية بنسبة 6.6%، وقد انخفضت الواردات منها بنسبة 30% لتصل إلى 5.5 مليار دولار، مقابل 7.9 مليار دولار عام 2022.

كما جاءت في المرتبة الثالثة الولايات المتحدة الامريكية بنسبة 6.1% من جملة الواردات، وقد انخفضت الواردات منها بنسبة 25.7% لتصل إلى 5.1 مليار دولار خلال عام 2023، مقابل 6.9 مليار دولار لعام 2022، وجاءت في المرتبة الرابعة روسيا بنسبة 6%، وقد ارتفعت الواردات منها بنسبة 17.8% لتصل إلى 5 مليارات دولار، مقابل 4.3 مليار دولار عام 2022.

وطبقا للتكتلات الاقتصادية جاءت اسيا في المرتبة الأولي بنسبة 30.7% من جملة الواردات، تليها دول غرب أوربا 22.7%، ثم دول شرق أوروبا بنسبة 17.2%.

وجاء ميناء مطار القاهرة في المرتبة الأولي طبقا لأهم موانئ الاستيراد بنسبة 30.4% من جملة الواردات، يليها ميناء الدخيلة بنسبة 13.9%، ثم ميناء العين السخنة بنسبة 13.5%، ثم ميناء دمياط بنسبة 11.6%، ثم ميناء الإسكندرية بنسبة 9.9%، وأخيرا ميناء السويس بنسبة 9.8%.