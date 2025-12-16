بونماتي تفوز بجائزة فيفا لأفضل لاعبة في العالم للمرة الثالثة على التوالي

آيتاني بونماتي، نجمة فريق برشلونة ومنتخب إسبانيا بجائزة أفضل لاعبة في العالم هذا العام 2025 بحفل جوائز الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" المقامة في العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الثلاثاء.

وحققت بونماتي الجائزة للمرة الثالثة على التوالي في إنجاز غير مسبوق، بعدما حققت فضية بطولتي دوري أبطال أوروبا مع برشلونة، وكأس أمم أوروبا مع منتخب بلادها.

وفازت آيتانا بونماتي بجائزة أفضل لاعبة في دوري أبطال أوروبا وأمم أوروبا.

وتألقت آيتانا بونماتي بالمساهمة في تتويج فريقه بالثلاثية المحلية، الدوري وكأس ملك إسبانيا والسوبر.

وتفوقت النجمة الإسبانية على باقي المرشحات للجائزة، وهن ساندي بالتيمور وناتالي بيورن ولوسي برونز، من تشيلسي الإنجليزي، أليكسيا بوتيلاس وكلوديا بينا وإيوا باجور وباتري جويجارو، من برشلونة الإسباني، ماريونا كالدينتي وكلوي كيلي وأليسيا روسو وليا ويليامسون، من أرسنال الإنجليزي، دياني قديدياتو وميلشي دومورناي وليندسي هيبس، من ليون الفرنسي.