 بونماتي تفوز بجائزة فيفا لأفضل لاعبة في العالم للمرة الثالثة على التوالي - بوابة الشروق
الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 8:01 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما تقييمك لمجموعة المنتخب المصري في كأس العالم برفقة بلجيكا وإيران ونيوزيلندا؟
النتـائـج تصويت

بونماتي تفوز بجائزة فيفا لأفضل لاعبة في العالم للمرة الثالثة على التوالي

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 - 7:48 م | آخر تحديث: الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 - 7:48 م

آيتاني بونماتي، نجمة فريق برشلونة ومنتخب إسبانيا بجائزة أفضل لاعبة في العالم هذا العام 2025 بحفل جوائز الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" المقامة في العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الثلاثاء.

وحققت بونماتي الجائزة للمرة الثالثة على التوالي في إنجاز غير مسبوق، بعدما حققت فضية بطولتي دوري أبطال أوروبا مع برشلونة، وكأس أمم أوروبا مع منتخب بلادها.

وفازت آيتانا بونماتي بجائزة أفضل لاعبة في دوري أبطال أوروبا وأمم أوروبا.

وتألقت آيتانا بونماتي بالمساهمة في تتويج فريقه بالثلاثية المحلية، الدوري وكأس ملك إسبانيا والسوبر.

وتفوقت النجمة الإسبانية على باقي المرشحات للجائزة، وهن ساندي بالتيمور وناتالي بيورن ولوسي برونز، من تشيلسي الإنجليزي، أليكسيا بوتيلاس وكلوديا بينا وإيوا باجور وباتري جويجارو، من برشلونة الإسباني، ماريونا كالدينتي وكلوي كيلي وأليسيا روسو وليا ويليامسون، من أرسنال الإنجليزي، دياني قديدياتو وميلشي دومورناي وليندسي هيبس، من ليون الفرنسي.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك