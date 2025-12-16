أعلنت السلطات السورية، الثلاثاء، القبض على "خلية إجرامية" مسئولة عن هجومين استهدفا قوات الأمن في محافظتي إدلب وحلب شمالي البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "سانا" عن مصدر أمني لم تسمه، قوله: "القبض على الخلية الإجرامية التي هاجمت دورية لأمن الطرق على طريق دمشق ـ حلب قرب مدينة معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي (شمال غرب) أول أمس (الأحد)، والذي أسفر عن استشهاد 4 عناصر".

ومساء الأحد، أعلنت وزارة الداخلية مقتل 4 عناصر من "إدارة أمن الطرق"، إثر استهداف إحدى الدوريات في مدينة معرة النعمان، بريف إدلب الجنوبي.

وبين المصدر الأمني السوري أن "الخلية الإجرامية التي أُلقي القبض عليها مؤخرا، مسئولة أيضا عن استهداف سيارة تابعة للضابطة الجمركية في ريف حلب الجنوبي في الـ 3 من الشهر الجاري، ما أسفر عن استشهاد عنصرين".

وفي 4 ديسمبر الجاري، أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية مقتل عنصرين وإصابة اثنين آخرين من الضابطة الجمركية جراء تعرض دوريتهم لكمين مسلح في محافظة حلب.

وتعمل الإدارة السورية الجديدة على ضبط الأوضاع الأمنية في البلاد، وملاحقة فلول النظام السابق الذين يثيرون قلاقل أمنية.

وفي 8 ديسمبر 2024، تمكن الثوار السوريون من دخول العاصمة دمشق، معلنين الإطاحة بنظام بشار الأسد (2000 - 2024) الذي ورث الحكم عن أبيه حافظ (1970 - 2000).