الأمطار تكشف عن سرداب أثري بقرية نشيل بالغربية بعد هبوط في بالوعات الصرف الصحي

اكتشفت لجنة من الآثار وجود مقبرة أثرية أسفل بالوعات الصرف الصحي التي حدث بها هبوط بسبب مياه الأمطار؛ بعد أن تسببت الأمطار في هبوط أرضي ببلاعات الصرف الصحي بشوارع قرية نشيل التابعة لمركز قطور بالغربية.

وانتشرت اشاعات بين أهالي القرية بوجود سراديب أثرية أسفل الأماكن التي حدث بها هبوط بالقرب من أحد المساجد القديمة بالقرية، ما دفع الأجهزة المعنية بالمحافظة لإرسال لجنة من هيئة الآثار ترافقها قوة من الشرطة بالاضافة لأجهزة مجلس المدينة وتم اكتشاف سرداب اثري ومقبرة يرجح أثريتها.

من جانبه، قال اللواء محمد المجبر رئيس مجلس المدينة، إن أجهزة المجلس تتعامل مع حالة الهبوط الأرضي للبالوعات، وتتم أعمال كسح المياه وعدم تراكمها بتسيير المرور في الشارع.