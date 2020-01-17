فوز قبائل «الإحيوات والتياها» في الأشواط الرئاسية بمهرجان شرم الشيخ التراثي

10 آلاف درهم جائزة للفائزين في الأشواط الرئاسية و2000 درهم للفائزين في الأشواط الأخرى



تتواصل اليوم الجمعة، فعاليات اليوم الثاني لمهرجان شرم الشيخ التراثي الدولي المقام بمضمار الهجن الدولي بمدينة شرم الشيخ، بالتعاون بين محافظة جنوب سيناء ودولة الإمارات، والمستمر حتى غدا السبت بمشاركة 25 قبيلة من 10 محافظات بجمهورية مصر العربية ويتضمن 30 شوطًا.

وقال عيد حمدان، رئيس الاتحاد المصري لرياضة للهجن، إن قبيلتي "التياها" بمحافظة الإسماعيلية و"الإحيوات" بجنوب سيناء فازوا في الأشواط الرئاسية التي انطلقت خلال افتتاح المهرجان بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد أن قيمة جوائز هذه الأشواط تختلف عن جوائز باقي الأشواط التي ستجرى اليوم وغدا، موضحا أن قيمة جوائز الأشواط الرئاسية بلغت 10 آلاف درهم لكل فائز بإجمالي 20 ألف درهم، بينما تبل قيمة الجوائز في باق الأشواط 2000 درهم للفائزين بالمراكز الأولى.

وأضاف رئيس الاتحاد المصري لرياضة للهجن، أن هذه الجوائز هدية ودعم من نادي الهجن بدولة الإمارات، وجرى تشكيل لجنة تضم جميع أعضائها من نادي الهجن الإماراتي لتوزيع الجوائز على الفائزين في السباقات والبالغ عددها 30 شوطا.

وأوضح أن السباق اليوم يتضمن 21 شوطا بينهم 11 شوطا خلال الفترة الصباحية، و10 أشواط خلال الفترة المسائية، وهم أشواط " اللبانه، والمفاريد، وصريمه"، بمشاركة 25 قبيلة من محافظات قنا، سوهاج، الأقصر، الوادي الجديد، القاهرة، الشرقية، السويس، الإسماعيلية، شمال سيناء، ومحافظة جنوب سيناء، بواقع 900 هجن من الهجن المصرية الأصيلة.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، أمس، انطلاق مهرجان شرم الشيخ التراثي الدولي، بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة والدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة والدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة والسيد القصير، وزير الزراعة.

وبدأت فعاليات المهرجان باستعراض لنحو 70 هجنا من الإبل الاماراتية، وتقدمها أبناء القبائل، وهم يحملون لافتات ترحيبية بالرئيس عبد الفتاح السيسي، وضيوف المهرجان.