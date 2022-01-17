يوتا جاز يستعيد مذاق الانتصارات في دوري السلة الأمريكي على حساب دنفر ناجتس

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استعاد يوتا جاز مذاق الانتصارات بعد أربع هزائم متتالية وتغلب على دنفر ناجتس 125 / 102 صباح اليوم الاثنين ضمن منافسات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وسجل دونوفان ميتشل 31 نقطة وأضاف بويان بوجدانوفيتش 21 نقطة ورودي جوبرت 18 نقطة و19 متابعة ليحقق يوتا جاز الفوز التاسع والعشرين له هذا الموسم مقابل 14 هزيمة.

وشهدت المباراة عودة جوبرت إلى التشكيل الاساسي ليوتا جاز بعد غيابه في خمس مباريات بسبب إصابته بعدوى فيروس كورونا.

وعلى الجانب الآخر، سجل نيكولا جوكيتش 25 نقطة و15 متابعة و14 تمريرة حاسمة لدنفر ناجتس لكن الفريق تلقى الهزيمة العشرين له هذا الموسم مقابل 22 انتصارا.

وتلقى جولدن ستيت واريورز الهزيمة الخامسة خلال آخر سبع مباريات، حيث تغلب عليه مينيسوتا تيمبروولفز 119 / 99 .

وسجل كارل-أنتوني تاونز 26 نقطة و11 متابعة ليقود تيمبروولفز إلى الفوز الحادي والعشرين له هذا الموسم مقابل 20 هزيمة، بينما كانت الهزيمة هي الثانية عشر لجولدن ستيت واريورز مقابل 30 انتصارا.

وفي مباراتين أخريين، تغلب فينيكس صنز على ديترويت بيستونز 135 / 108 وهيوستن روكتس على ساكرامنتو كينجز 118 / 112 .