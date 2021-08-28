عمرو أديب داعمًا الإمارات بعد الهجوم الحوثي: «اعتداء غاشم على أهداف مدنية»

أعلن الإعلامي عمرو أديب، عن دعمه الكامل إلى دولة الإمارات بعد تعرض مطار أبو ظبي، اليوم الأثنين، إلى هجوم من قبل الحوثيين.

وتابع خلال تقديمه برنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر »، اليوم الاثنين، أنه يدين هذا الإعتداء الإرهابي على مطار أبو ظبي، الذي أودى بحياة المواطنين، مضيفًا: «بساند بشكل كامل دولة الإمارات الشقيقة ضد الاعتداء الحوثي بالقرب من الصهاريج البترولية».

ووصف الحادث الذي تعرضت له الإمارات بـ «الاعتداء الغاشم الذي استهدف أهداف مدنية»، متابعًا: «أعرف المواقف الإماراتية مع مصر والتاريخ الحافل بينها وبين مصر».

واستكمل، أن الحوثيين تعرضوا إلى هزائم خلال الأسابيع الأخيرة في اليمن بدعم قوات التحالف، مضيفًا: «الحوثيين لم يجدوا إلا الإرهاب، وأنهم يريدون الانتقال من حرب الجيوش إلى حرب العصابات».

كانت استهدفت ميليشيا الحوثي الإرهابية لمناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتية، اليوم الاثنين.