ارتفاع عائدات السياحة في تونس بنسبة 83%

ارتفعت عائدات قطاع السياحة في تونس بـ83.1 بالمئة في 2022 مقارنة بالعام السابق، وفق بيانات نشرتها وزارة السياحة التونسية اليوم الثلاثاء.

وحققت السياحة التونسية انتعاشة تدريجية بعد الآثار الكارثية لوباء كورونا التي استمرت على مدى عامي 2020 و2021.

وأظهرت البيانات تسجيل القطاع عائدات بـ4.2 مليار دينار تونسي (1.3 مليار دولار أمريكي) ما مكن من استعادة 76 بالمئة من عائدات، 2019 أي قبل ظهور جائحة كورونا في البلاد وسريات تدابير الإغلاق.

ومن جهة أخرى، أفادت الوزارة بتوافد 6 ملايين و437 ألف سائح في 2022، بنسبة فاقت 160 بالمئة مقارنة بأرقام 2021، ليستعيد القطاع 69 بالمئة من عدد الوافدين في 2019، والبالغ آنذاك حوالي 9.5 مليون سائح.

وقالت الوزارة إن المؤشرات التي تم تسجيلها خلال كامل سنة 2022، تجاوزت الأهداف المرسومة وهي تحقيق ما بين 50 و60 بالمئة من أرقام سنة 2019، لتبلغ في مجملها قرابة 70 بالمئة.