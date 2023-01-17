منتخب شباب اليد في مجموعة متوازنة ببطولة العالم

أسفرت قرعة بطولة العالم للشباب مواليد 2002 لكرة اليد عن تواجد منتخب مصرالوطنى للشباب ضمن المجموعة الثامنة مع منتخبات اليونان وكوبا والسعودية.
وتقام بطولة العالم للشباب بتنظيم مشترك بين ألمانيا واليونان خلال الفترة من 19 يونيوالى 3 يوليو 2023
ويقود منتخب مصر للشباب مواليد 2002 صابر حسين المدير الفني.
المجموعة الأولى (ماجديبورج) : فرنسا - بولندا - كرواتيا - الولايات المتحدة الأمريكية.
المجموعة الثانية ( هانوفر ) : ألمانيا - الجزائر - تونس - ليبيا.
المجموعة الثالثة ( هانوفر ) : البرتغال - البرازيل - كوستاريكا - الكويت.
المجموعة الرابعة ( ماجديبورج ) : إسبانيا - جزر فارو - اليابان - أنجولا.
المجموعة الخامسة ( أثينا ) : المجر - الدنمارك - الأرجنتين - " أوقيانوسيا سيتم تحديد المنتخب لاحقا".
المجموعة السادسة ( أثينا ) : السويد - سلوفينيا - البحرين - " IHF Trophy سيتم تحديد المنتخب لاحقا".
المجموعة السابعة ( أثينا ) : صربيا - ايسلندا - تشيلي - المغرب.
المجموعة الثامنة ( أثينا ) : مصر - اليونان - كوبا - السعودية.