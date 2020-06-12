أنصار بارزون لطالبان يبدأون في شراء العلامة الزرقاء لتويتر

أصبح مبين خان، الذي يطلق على نفسه لقب "جنرال" في طالبان، أحدث من يحصل على علامة التحقق الزرقاء لتويتر مقابل اشتراك بقيمة 8 دولارات شهريا.

وكتب خان، في تغريدة اليوم الثلاثاء عقب الحصول على العلامة الزرقاء: "تهانينا! تعهد إيلون ماسك بصورة قاطعة بأن كل شيء سيكون على ما يرام" فيما يبدو أنه شكر للملياردير مالك تويتر الجديد على تغييره سياسة التحقق.

ويعتبر خان من الشخصيات المثيرة للجدل في طالبان، حيث أحيانا ما يستخدم حسابه، الذي يضم ما يربو على 400 ألف متابع، للدفاع عن قضايا مثل حق المرأة في التعليم.

وبدأ عدد من كبار أنصار طالبان مؤخرا في الدفع مقابل علامة التحقق الزرقاء لتويتر.

ويستخدم أنصار طالبان الذين يشنون هجمات على تويتر، والذين لديهم عشرات الآلاف من المتابعين، المنصة للترويج لأنشطتهم ونشر رسائل مهمة.

وكتب قاري لوجاري، وهو من أنصار طالبان أيضا، مؤخرا لمتابعيه البالغ عددهم 122 ألفا بمجرد أن منحه تويتر العلامة الزرقاء أن حكومة طالبان في أفغانستان "سيتم الاعتراف بها رسميا في العالم أيضا".

يذكر أنه لم تعترف أي دولة في العالم حتى الآن بطالبان منذ استيلائها على السلطة في أفغانستان في شهر أغسطس عام 2021.