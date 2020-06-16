وزير خارجية روسيا يزور جنوب أفريقيا في 23 يناير الجاري

يعتزم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، زيارة جنوب أفريقيا الشهر الجاري.

ويلتقي وزير الخارجية الروسي، نظيرته ناليدي باندور في 23 يناير الجاري، وفقا لما جاء في دعوة وزارة العلاقات الدولية والتعاون الجنوب أفريقية اليوم الثلاثاء، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

يذكر أن جنوب أفريقيا كانت من بين الدول التي امتنعت عن التصويت لصالح قرار للأمم المتحدة في مارس الماضي يدين العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير السابق عليه ويطالبها بالانسحاب.

وزيارة لافروف لدولة جنوب أفريقيا ستكون الثانية له للقارة السمراء في غضون سبعة أشهر.

وفي شهر يوليو الماضي، أجرى لافروف، جولة أفريقية شملت مصر والكونغو وأوغندا وإثيوبيا وسط الحرب التي تخوضها روسيا مع أوكرانيا.