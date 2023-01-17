 الصومال: تصفية 21 إرهابيا في منطقة حودلي وتحرير 3 مدن رئيسية من الخوارج - بوابة الشروق
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الصومال: تصفية 21 إرهابيا في منطقة حودلي وتحرير 3 مدن رئيسية من الخوارج

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 17 يناير 2023 - 12:19 م | آخر تحديث: الثلاثاء 17 يناير 2023 - 12:19 م

تمكن الجيش الصومالي، من تصفية 21 من عناصر مليشيات الخوارج المرتبطة بتنظيم القاعدة في منطقة حودلي بمحافظة شبيلى الوسطى، وذلك خلال تصديه هجوما إرهابيا غادرا شنته المليشيات على قاعدة للجيش في المنطقة.

وأشار قائد الجيش الصومالي العميد أدوا يوسف راغي، في تصريح اليوم الثلاثاء، وفقا لوكالة الأنباء الصومالية، إلى مقتل 5 من جنود الجيش الصومالي بينهم ضابط خلال التصدي للهجوم الإرهابي، لافتا إلى أن الجيش حاليا يعمل على تعقب فلول مليشيات الخوارج التي فرت من الموقع.

وفي سياق متصل، نجح الجيش الصومالي في تحرير 3 مدن رئيسية من فلول مليشيات الخوارج دون مواجهات تذكر، وهي حررطيري، وغلعد، وعيل طيري والتي تتبع ولاية غلمدغ.


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