مكتب المدعي العام السويدي: لا تحقيق في احتجاج دمية أردوغان في ستوكهولم

من المقرر ألا يبدأ مكتب المدعي العام السويدي في الوقت الحالي تحقيقا في احتجاج مثير للجدل تم فيه شنق دمية للرئيس رجب طيب أردوغان من قدميه في العاصمة السويدية ستوكهولم.

وقرر المكتب عدم فتح تحقيق أولي ، حسبما أكد ممثل الادعاء في ستوكهولم لوكاس إريكسون لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) يوم الاثنين. وكان قد قال في وقت سابق لصحيفة افتونبلاديت إنه لا يعتقد أن الاحتجاج يمكن أن يكون تشهيرا. ومع ذلك، يمكن طلب إجراء مراجعة.

وتعرقل تركيا انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) منذ شهور.

وفي الأسبوع الماضي، أدى احتجاج بالقرب من مبنى بلدية ستوكهولم إلى نزاع جديد حول هذه القضية عندما علق نشطاء دمية تشبه الرئيس التركي من قدميها هناك.

وينتمي المتظاهرون إلى منظمة سويدية تصف نفسها بأنها "شبكة للتضامن والتبادل مع الحركة الثورية في جميع أنحاء كردستان".

وردت الحكومة التركية بغضب، واستدعت السفير السويدي وألغت زيارة رئيس البرلمان السويدي إلى أنقرة.

كما أدان رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون الاحتجاج. وفيما يتعلق بعضوية الناتو ، قال في مؤتمر صحفي مع رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل في ستوكهولم يوم الاثنين إنه لا يزال مقتنعا جدا بأن السويد ستصبح عضوا في الناتو "عاجلا أم آجلا". ولم يرغب في وضع أي افتراضات حول التاريخ المحدد.