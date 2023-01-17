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قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن الفريق الأبيض يمتلك أفضل اللاعبين في جميع المراكز بالدوري المصري، مشيرًا إلى احتمالية حدوث تعاقدات جديدة خلال الفترة القادمة.

وأضاف منصور في تصريحات لقناة ناديه: «احنا عندنا أفضل لاعبين في الدوري المصري، وجبنا أفضل الصفقات في الصيف الماضي، ونمتلك مجموعة محترفين على أعلى مستوى».

وتابع: «ولكن مشكلة الزمالك في الوقت الحالي، هي عدم ثبات التشكيل في المباريات، إلى جانب تغيير مراكز بعض اللاعبين، ودي مش غلطة المدرب فيريرا».

وأوضح رئيس الزمالك: «وفي ناس بتقول أني السبب في استبعاد فتوح وجمعة عشان قولت أنهم يتعاطون المنشطات، والكلام ده كذب طبعا، أنا مقولتش كده».

وتطرق منصور للحديث عن باتشيكو مدرب بيراميدز، قائلا: «باتشيكو مدرب كبير، ولجنة حسين لبيب هي اللى مشيته لما جات، وأنا كنت جايبه ينقذ الفريق بعد هروب كارتيرون».

وواصل: «شايف باتشيكو اللى مشيتوه عمل ايه مع بيراميدز، ولجنة لبيب هي السبب في تدمير الزمالك لما خدت قرار رحيل باتشيكو».

وأتم: «أنا مش هتكلم في أخطاء البنا في مباراة بيراميدز، بس يا حكام احموا لاعيبة الزمالك، انهارده زيزو اضرب كتير والحكم معملش حاجة».