حلف الناتو ينقل طائرات الاستطلاع «اواكس» إلى رومانيا المجاورة لأوكرانيا

قالت وزارة الدفاع الرومانية إن حلف شمال الأطلسي (الناتو) نقل العديد من طائرات الاستطلاع المزودة بنظام الإنذار والتحكم المحمول جوا (أواكس) المتمركزة عادة في ألمانيا إلى رومانيا.

وقالت الوزارة إن الطائرات وصلت في الموعد المحدد إلى قاعدة أوتوبيني الجوية بالقرب من بوخارست اليوم الثلاثاء. وكتب وزير الدفاع أنجيل تيلفار على موقع فيسبوك "رومانيا والحلفاء في أمان".

وقالت القيادة الجوية لحلف الناتو مسبقا إن الطائرات تهدف إلى دعم الوجود المتزايد للحلف في المنطقة ومراقبة النشاط العسكري الروسي، مضيفة أنه من أجل هذه المهمة، سيتم أيضا نشر 185 جنديا في رومانيا.

ومن المقرر أن تظل طائرات أواكس في قاعدة أوتوبيني لعدة أسابيع، ويقع المطار على بعد نحو 200 كيلومتر من الحدود الشرقية مع أوكرانيا.

وقالت أوانا لونجيسكو المتحدثة باسم حلف الناتو إنه "مع استمرار حرب روسيا غير الشرعية في أوكرانيا وفى تهديد السلم والأمن في أوروبا، يجب ألا يكون هناك شك في عزم الناتو على حماية والدفاع عن كل بوصة من أراضي أعضاء الحلف".