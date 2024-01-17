الجيش الإسرائيلي يعلن العثور على راجمات صواريخ وتدميرها جنوب البلاد

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ذكر الجيش الإسرائيلي أن قواته التي تعمل في غزة عثرت على راجمات صواريخ ودمرتها، والتي تم استخدامها لإطلاق وابل من أكثر من 50 صاورخا على مدينة "نتيفوت" جنوب إسرائيل.

وأعلن الجيش أنه عثر على ثلاث راجمات صواريخ، وتم تجهيز بعضها لعمليات إطلاق أخرى، حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم الأربعاء.

وأضاف الجيش أن جنوده دمروا الراجمات والموقع.

من جهة أخرى، أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الأربعاء مقتل اثنين من عسكرييه في اشتباكات بشمال قطاع غزة.

وكشف الجيش عن هويتهما ، موضحا أن عمريهما 32 عاما و 34 عاما، وفقا لما نقلته وسائل إعلام عبرية.

كما أعلن الجيش عن إصابة جندي من قوات الاحتياط بجروح خطيرة في معركة بشمال القطاع، بجانب إصابة مسعف من الاحتياط بجروح خطيرة أيضا في غزة.