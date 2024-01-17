زيلينسكي: نقص المساعدات لأوكرانيا يعني أزمة لأوروبا

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حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، من الخطر الذي يمكن أن ينجم عن مزيد من التأخير في تقديم الغرب مساعدات لبلاده، التي تتصدى للحرب مع روسيا قبل أكثر من عامين.

وقال زيلينسكي، للصحفيين على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي بمنتجع دافوس السويسري، اليوم الأربعاء، إن أزمة كبرى ستحدث في أوروبا كلها نتيجة التأخير.

وأضاف أن أوكرانيا ستواصل القتال، لكن من دون مساعدة مالية ستكون روسيا قادرة على الانتصار، وبمجرد انتصار موسكو على أوكرانيا، سوف تندلع حرب بين حلف شمال الأطلسي وروسيا.

وقال إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يضع في اعتباره مثل هذا الهجوم على حلف شمال الأطلسي.

وتابع الرئيس الأوكراني، أنه سيكون من النتائج المباشرة لغياب الدعم الغربي لبلاده حدوث إنهاك في ساحة المعركة في ظل نقص كبير في المدفعية.

وحذر من أن الدفاع الجوي سيكون أكثر ضعفا نتيجة نقص الصواريخ، وسوف يسقط عدد كبير من القتلى والمصابين.

وتتصدى أوكرانيا، بدعم غربي، لروسيا منذ ما يقرب من عامين.

ووفقا لتقديرات معهد كايل للاقتصاد العالمي، فإن إجمالي المساعدات المقدمة لكييف تصل بالفعل إلى نحو 240 مليار يورو (260 مليار دولار).

لكن إرسال مساعدات جديدة بمليارات الدولارات من الولايات المتحدة، الداعم الأكثر أهمية لأوكرانيا، متوقف حاليا بسبب خلاف سياسي داخلي.

ولم يتمكن الاتحاد الأوروبي، كذلك من إطلاق برنامج مساعدات مقرر لأوكرانيا بقيمة 50 مليار يورو على مدى السنوات الأربع القادمة بسبب اعتراض من جانب المجر.