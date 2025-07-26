جيش الاحتلال: بدء هدنة مؤقتة من جانب واحد من صباح الغد وحتى المساء لإدخال المساعدات لغزة

قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي بدء هدنة مؤقتة من جانب واحد من صباح الغد وحتى المساء بعدة مناطق في غزة لإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

يأتي ذلك في ظل الضغوطات الدولية على دولة الاحتلال التي تمارس سياسة التجويع في غزة والتي أسفرت عن وفاة أكثر من 100 مواطن بينهم أطفال بسبب الجوع.

وبتعليمات من نتنياهو، سيقوم الجيش بوقف إطلاق نار إنساني اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحا وحتى ساعات المساء في عدة مراكز سكانية في غزة بما في ذلك شمال القطاع، حسبما قال مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى للقناة 12 الإسرائيلية.

تم اتخاذ قرار وقف إطلاق النار خلال مناقشة هاتفية أجراها رئيس الوزراء نتنياهو مساء اليوم مع وزير الجيش إسرائيل كاتس ووزير الخارجية جدعون ساعر وكبار المسؤولين.

و قال المسؤول الإسرائيلي إن الجيش سيسمح خلال وقف إطلاق النار الإنساني بوصول آمن للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة إلى المراكز السكانية.

ووفقًا للمسؤول الإسرائيلي، ستتكرر فترات وقف إطلاق النار الإنسانية من حين لآخر حسب الحاجة.