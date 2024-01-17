فلسطين تطلب عقد اجتماع طارئ للجامعة العربية حول استمرار جرائم العدوان الإسرائيلي

أعلن المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية السفير مهند العكلوك، أن دولة فلسطين تقدمت بطلب عقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين حول إستمرار جرائم العدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني لليوم الثالث بعد المئة، وإستشهاد أكثر من 24 ألف مواطن فلسطيني و7 آلاف مفقود و61 ألف مصاب، ثلثيهم من الأطفال والنساء، وإستمرار إخضاع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لحصار مُهلك يشمل قطع كل أسباب الحياة .



* جريمة التهجير القسري



وأضاف السفير العكلوك في تصريح صحفي له اليوم، بأنه تلقى توجيهات من وزير الخارجية الفلسطيني الدكتور رياض المالكي لتقديم طلب عقد الإجتماع مطلع الأسبوع المقبل، مضيفا أن أحد أهداف الاجتماع هو تسليط الضوء على جريمة التهجير القسري الذي تفرضه إسرائيل على نحو مليوني مواطن فلسطيني أصبحوا نازحين داخل قطاع غزة، وأن الخطر الداهم هو إستكمال المخطط الإسرائيلي من خلال تهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه، ويتجلى ذلك عبر الاستمرار في دفعهم منهجياً نحو أقصى جنوب قطاع غزة، على مقربة من الحدود مع مصر ، بإستخدام عشرات آلاف أطنان المتفجرات وسياسة الأرض المحروقة.