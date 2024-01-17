الحكومة اليمنية ترحب بقرار واشنطن بإعادة إدراج الحوثيين على قائمة الإرهاب

رحبت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، اليوم الأربعاء، بالقرار الذي اتخذته حكومة الولايات المتحدة "بشأن تصنيف مليشيات الحوثي كجماعة إرهابية عالمية".

وقالت الحكومة في بيان لها: "إن القرار ينسجم مع تصنيف الحكومة اليمنية لهذه الجماعة كمنظمة إرهابية وفقا للقوانين اليمنية، ويأتي استجابة لمطالبة الحكومة المستمرة للمجتمع الدولي بالتحرك الجاد لحماية الشعب اليمني من بطش وإرهاب هذه المليشيات".

وأضاف البيان "منذ الانقلاب المشؤوم الذي قامت به هذه المليشيات ضد إرادة الشعب اليمني، ومخرجات الحوار الوطني، وحتى هذه اللحظة وفي ظل عدم وجود رادع حقيقي لم تتوقف المليشيات عن ممارسة الإرهاب، والقيام بأبشع أنواع الجرائم والانتهاكات ضد اليمنيين".

وأكدت الحكومة أنه لإحلال السلام في اليمن "فإن على المليشيات الحوثية التخلي عن نهجها الإرهابي وارتهانها للنظام الإيراني، ونبذ العنف، والقبول بمبادرات السلام بما في ذلك خارطة الطريق المطروحة من الاشقاء في المملكة العربية السعودية، وكل الجهود الحميدة للحفاظ على أمن واستقرار اليمن والمنطقة".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن البيت الأبيض، إعادة إدراج الحوثيين في اليمن على قائمة "الإرهابيين النشطين عالميا" بسبب الهجمات التي تشنها الجماعة في البحر الأحمر.