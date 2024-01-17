قال رئيس حركة حماس في الخارج خالد مشعل، إن حركته وكذلك والشعب الفلسطيني يرفض مصطلح حل الدولتين.



وأضاف في تصريحات نقلها بيان صادر عن حماس، أن الشعب الفلسطيني يطلب التحرر والتخلص من الاحتلال والاستقلال وإنشاء الدولة الفلسطينية.



وتابع: «الغرب يتحدث أن معركة 7 أكتوبر فتحت أفق لموضوع الرؤية السياسية ومن هنا يعودون إلى بضاعتهم القديمة وهي حل الدولتين».



وأشار إلى أنّ حركة حماس لا تقبل بمصطلح حل الدولتين وهو مرفوض، وتابع مفسرًا: «هذا يعني أن لنا دولة موعودة في الوقت المطلوب أن نعترف بشرعية بالدولة الأخرى التي هي الكيان الصهيوني وهذا مرفوض رفضاً قاطعاً».